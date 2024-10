Castelli (Sud chiama Nord): "Delusi M5S ci hanno già contattato, anche parlamentari in carica"

"Il nostro movimento è aperto a chi condivide i nostri valori con serietà, in Parlamento con il nostro deputato Francesco Gallo stiamo portando avanti un’azione decisa a sostegno dei territori"



"Il Movimento 5 Stelle è imploso, non ci sono dubbi. Noi guardiamo alle cose importanti e a ciò che le persone vogliono vedere dalle forze politiche. Esattamente quello che il M5S di Giuseppe Conte ha dimenticato". A parlare con Affaritaliani.it, dopo il crollo del Movimento alle elezioni regionali in Liguria, è Laura Castelli, oggi presidente di Sud chiama Nord (dato in crescita nei sondaggi tra l'1,5 e il 2%) e che il 4 ottobre 2009 era presente al teatro Smeraldo di Milano alla fondazione del Movimento 5 Stelle insieme a Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo e con Adriano Celentano e sua moglie presenti in sala. Castelli, che è stata anche vice-ministro all'Economia, conosce quindi perfettamente i 5 Stelle.



"Sud chiama Nord, grazie alla visione politica di Cateno De Luca, ha dentro di sé principi che erano anche nel Movimento e che con Conte non ci sono più. Chi seguiva all'inizio il M5S e conosceva Casaleggio sa benissimo che lui voleva costruire la ‘militanza a punti’, cosa che come Sud chiama Nord abbiamo fatto. Gli iscritti non sono tutti uguali e vanno valorizzati gli attivisti che partecipano alla vita del movimento politico. Anche sulla base di questo poi si scelgono le candidature. Il m5s nella lite con Casaleggio, non lo realizzó mai. Sud chiama Nord invece lo ho costruito. È un valore importante. Il secondo tratto distintivo di Sud chiama Nord è che siamo un movimento post-ideologico, che si basa sul fare la buona amministrazione. I provvedimenti sono giusti o sbagliati. Se sono ideologici fanno male al Paese. Questo principio il M55 di Conte l’ha dimenticata appiattendosi sul sistema dei partiti tradizionali".



Castelli poi annuncia che "sono già tanti i delusi del M5S che in questi giorni ci hanno contattato e continuano a contattarci, oltre a quelli che già sono passati con noi. E parlo anche di parlamentari attualmente in carica, di ex deputati e senatori oltre a, sul territorio, a consiglieri ed ex consiglieri regionali e comunali. Tutti delusi dal M5S di Conte e che vedono una prospettiva nella visione e nell'azione politica di Cateno De Luca. Chiaramente il nostro movimento è aperto a chi condivide i nostri valori con serietà, in Parlamento con il nostro deputato Francesco Gallo stiamo portando avanti un’azione decisa a sostegno dei territori", conclude la presidente di Sud chiama Nord.