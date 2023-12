Superbonus, FdI apre alla proroga: "Ma non ci siano costi aggiuntivi"

"Il Mef sta lavorando per cercare delle soluzioni che non prevedano costi aggiuntivi e soprattutto che non comportino peggioramenti ai conti pubblici"

"Fratelli d'Italia è d'accordo nel cercare soluzioni che possano aiutare gli italiani e in particolare i proprietari di case onesti e che hanno usufruito di questo strumento in modo corretto, ma non ci devono essere scossoni ulteriori per i conti pubblici. Il Mef sta lavorando per cercare delle soluzioni che non prevedano costi aggiuntivi e soprattutto che non comportino peggioramenti ai conti pubblici già duramente penalizzati da questa misura dei 5 Stelle".

Con queste parole Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera (Fratelli d'Italia), commenta con Affaritaliani.it la richiesta di Forza Italia di inserire una breve proroga al Superbonus nel decreto Milleproroghe che andrà in Cdm a fine dicembre dopo che non è stata inserita nella versione finale della Legge di Bilancio licenziata dalla Commissione Bilancio del Senato.