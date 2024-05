Superbonus, fiducia in aula al Senato. I renziani contro le "bugie" di FI

La questione di fiducia era stata anticipata dall'esponente del Governo alla Conferenza dei Capigruppo

Il Governo chiede il voto di fiducia sul Superbonus. Ad annunciarlo ufficialmente nell'Aula di Palazzo Madama è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della discussione generale sul provvedimento. L'intenzione di porre la questione di fiducia era stata anticipata dall'esponente del Governo alla Conferenza dei Capigruppo che era stata convocata in mattinata.

Superbonus: Borghi (IV), FI non è in Aula e dice bugie - "Qui in Aula non c'è nessuno di Forza Italia. Banchi vuoti a dimostrare quanto siano intenzionati ad ascoltare... Quella di oggi è una fiducia chiesta dal governo perché la maggioranza non si fida della sua stessa maggioranza". A dirlo nell'Aula di Palazzo Madama, durante la discussione generale che si è aperta dopo la richiesta del governo del voto di fiducia sul Superbonus, è il senatore di Italia Viva Enrico Borghi. "Forza Italia ha detto bugie, attraverso un servizio pubblico compiacente, perché è la prima volta che un partito che non vota è protagonista del cambiamento di un provvedimento", prosegue il parlamentare sottolineando così la decisione di ieri di Italia Viva di votare insieme alla maggioranza in Commissione vanificando il voto di FI. "Siamo stati noi ad essere determinanti per arrivare al rinvio della 'sugar tax', non Forza Italia" rivendica il parlamentare renziano che annuncia però il voto "convintamente contrario" del suo gruppo alla fiducia chiesta dal governo sul Superbonus.