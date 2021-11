SWG, sondaggio choc per Letta e Conte: l'alleanza Pd-M5S fa vincere la destra!

Sondaggio SWG, segnale di allarme per Letta e Conte: il centrosinistra allargato viene bocciato dagli elettori



La politica italiana è il regno delle incertezze e l’ultimo sondaggio SWG provvede a demolire anche le poche che parevano consolidate. Nei primi passi della marcia verso le elezioni politiche, pareva ormai defilarsi una sfida di tipo bipolarista tra un centrodestra alla ricerca di una leadership (e di un’identità) e un centrosinistra rinnovato dall’ingresso del M5S, a valle di un cammino lungo, ma inesorabile.

Al contrario, gli umori degli elettori italiani suonano come un campanello di allarme per Enrico Letta e Giuseppe Conte. I protagonisti del matrimonio più annunciato degli ultimi decenni rischiano infatti di fare un favore involontario ai propri avversari politici, perché la somma dei voti del nuovo centrosinistra in pectore viene stimata inferiore al totale dei rispettivi partiti.

In un quadro ancora in divenire, SWG ha sondato l’orientamento degli italiani rispetto a varie ipotesi. Il ritorno ipso facto a due schieramenti contrapposti, completando la convergenza tra Pd e M5S, favorirebbe infatti la vittoria del centrodestra, che a quel punto avrebbe di che sbizzarrirsi nella scelta interna tra i suoi tre leader. Anche in questo campo, bisogna però fare i conti con una convivenza poco gradita: quella tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Se la somma dei voti dei singoli partiti del centrodestra garantisce infatti un vantaggio di 4 punti, il sodalizio forzato tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Silvio Berlusconi comporterebbe infatti mal di pancia che farebbero scendere il vantaggio a un solo punto percentuale.

(continua)