Taglio del cuneo fiscale per tutti. Ecco quanti soldi in più al mese in busta

400 euro in più circa all'anno dal 2023 per chi ha un reddito di 40mila euro lordi all'anno



In molti se lo sono chiesto. Su Affaritaliani.it la risposta. Il taglio del cuneo fiscale che verrà inserito nella Legge di Bilancio per il prossimo anno - cresce l'attesa per il Consiglio dei ministri di lunedì prossimo - non riguarderà solo i redditi fino a 35mila euro lordi all'anno, come ad esempio accadeva per i bonus del precedente esecutivo guidato da Mario Draghi, ma - come spiegano ad Affaritaliani.it fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze - interesserà tutti i lavoratori dipendenti. Certo, un provvedimento da 4-5 miliardi di euro non è certo una rivoluzione e in molti si aspettavano di più. Ma è qualcosa. Quasi certamente la riduzione del cuneo sarà per un terzo a favore delle imprese e per due terzi a favore dei lavoratori dipendenti.



Prendendo ad esempio un lavoratore medio che guadagna circa 40mila euro all'anno, il risparmio sulle tasse in dodici mesi, e quindi il guadagno in busta paga, sarà di circa 400 euro all'anno, pari a circa 30 euro in più al mese considerando tredici mensilità. Un aumento in busta paga non certo clamoroso, ma, spiegano fonti del Mef, si tratta di un inizio. Della volontà di dare un segnale di sostegno a tutti, e non solo a chi guadagna meno. Anche perché per le fasce meno abbienti ci saranno gli aiuti contro il caro-bollette di gas e luce. Resta da capire, e la discussione è in corso, se il taglio del cuneo fiscale riguarderà anche i pensionati o solo i lavoratori dipendenti.