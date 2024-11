Tasse, taglio dell'Irpef dal 35 al 33% fino a 50 mila euro già da gennaio? Quasi fatta. Partite Iva? Non cambia nulla. Anticipazioni sulla manovra

Finora sono entrate nelle casse dello Stato circa 1,3 miliardi di euro e basterebbero altri 900 milioni per poter far scattare il taglio delle tasse fino a 50 mila euro. Praticamente escluso, invece, che si possa addirittura arrivare a quota 60 mila



Quasi fatta. Manca poco meno di un miliardo di euro. Ufficialmente né Palazzo Chigi né il ministero dell'Economia si esprimono, ma fonti ai massimi livelli della maggioranza, molto vicine alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assicurano che la "massima volontà" per arrivare a innalzare fino a 50 mila euro lordi annui di reddito, rispetto agli attuali 40 mila previsti dalla Legge di Bilancio varata dal Consiglio dei ministri, la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% già a partire da gennaio del prossimo anno.



Per Forza Italia si tratta di una battaglia di principio, quella di aiutare anche il ceto medio e non solo i redditi più bassi come è stato finora con le ultime manovre e il taglio del cuneo fiscale fino a 35 mila euro lordi all'anno. E a ribadirlo con vigore è stato proprio ieri su Affaritaliani.it il capogruppo alla Camera del partito guidato da Antonio Tajani Paolo Barelli. Fonti di Fratelli d'Italia che stanno seguendo il dossier da vicino spiegano che al momento non c'è ancora una risposta definitiva e chiara, ma di certo ci sarà la riapertura del concordato fiscale fino a dopo L'immacolata, intorno al 10-12 dicembre.



Finora sono entrate nelle casse dello Stato circa 1,3 miliardi di euro e basterebbero altri 900 milioni per poter far scattare il taglio delle tasse fino a 50 mila euro. Praticamente escluso, invece, che si possa addirittura arrivare a quota 60 mila, che è la vera richiesta di Forza Italia, ma il compromesso a 50 mila è "raggiungibile" e "siamo ottimisti" spiegano da FdI. Ci sarebbe anche il 'tesoretto' da 3-4 miliardi di euro di cui Affaritaliani.it ha scritto qualche giorno fa, legate a maggiori entrate fiscali nel corso del 2024, ma Meloni e il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti intendono lasciarlo come riserva per far fronte alle eventuali richieste di Bruxelles, visto che la Commissione europea a fine mese valuterà "attentamente" i piani di rientro dell'Italia dal deficit e dal debito in base alle nuove regole del Patto di Stabilità Ue.



Per quanto riguarda la procedura tecnica per inserire la riduzione delle tasse fino a 50 mila euro lordi all'anno non è un problema. Il dibattito va intanto avanti in Commissione e poi, se la riapertura del concordato porterà i frutti sperati, ci sarà tutto il tempo per un emendamento del governo direttamente in aula a Montecitorio. Quasi impossibile, invece, l'ulteriore innalzamento del tetto da 85 mila euro per la Flat Tax al 15% come chiede la Lega. O una cosa o l'altra. E, come fanno notare in FdI, alle Europee Forza Italia ha preso più voti del Carroccio.



