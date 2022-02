"Tap bis compatibile con l'ambiente. Proteste? Per le bollette salatissime..."

Guerra in Ucraina e crisi energetica, Amati: "Il programma Poseidon è pianamente conciliabile con il rafforzamento del Tap e diviene oggi una necessità"

Come fronteggiare l'emergenza gas vista l'invasione russa dell'Ucraina e le durissime sanzioni a Putin?

"Sino a questo momento c’è già stata una riduzione dei flussi sugli acquisti immediati. Qualora la Russia dovesse interrompere la fornitura per rappresaglia bisogna attivare il Piano d’emergenza europeo, che prevede maggiori forniture di gas naturale liquefatto, considerata una buona capacità residua di rigassificazione, nella speranza di non intaccare le quote di scorta che sono al di sotto della media. C’è ovviamente da capire se l’Azerbaijan è in grado di compensare le forniture russe e comunque bisognerebbe fare riscorso a tutte le fonti di energia".



Il gasdotto Tap in Puglia quanto tempo impiegherebbe a raddoppiare con un Tap bis?

"La capacità del gasdotto mi risulta essere di 20 miliardi di metri cubi all’anno e attualmente transita gas per 20 milioni di metri cubi al giorno. Mi pare dunque che ci sia solo bisogno di allargare il campo dell’approvvivgionamento e in poco tempo potrebbe realizzarsi l’effetto del raddoppio".

Come si concilia il rafforzamento del Tap con il programma Poseidon?

"È pianamente conciliabile e diviene oggi una necessità, anche considerando il fatto che tutte le autorizzazioni sono state rilasciate".

Non teme le proteste popolari in caso di raddoppio del Tap?

"Temo le proteste popolari per assenza di gas o costi delle bollette salatissime, considerato che l’opera è pienamente compatibile con l’ambiente. E questo lo abbiamo già visto con Tap. Temo insomma tutto ciò che porta dolore umano. Non dobbiamo temere, invece, le proteste di chi dice “no” solo per realizzare un programma di lotta politica, utilizzando la contrarietà a ogni tipo di infrastruttura che si renda compatibile con il progresso, ossia il desiderio umano più insopprimibile".