Durigon ad Affari: "Taglio del cuneo fiscale confermato anche nel 2024"

Taglio del cuneo fiscale, Durigon: "Lavoriamo per confermare la misura anche per il 2024"



"Tutti i tagli del cuneo fino ad oggi sono annuali. Ma stiamo lavorando per confermare questo taglio del cuneo fiscale anche per il prossimo anno". Lo afferma ad Affaritaliani.it Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, rispondendo alle critiche che la riduzione della pressione fiscale fino a 35mila euro sia soltanto fino a dicembre. "Abbiamo fatto un grande intervento, che era necessario vista anche l'inflazione. Quattro punti sono più soldi in tasca ai lavoratori e lavoriamo per confermare la misura anche per il 2024".



Quanto alla riforma delle pensioni, continua Durigon, "intanto abbiamo iniziato con Quota 103 quest'anno, che è Quota 41 con il vincolo dei 62 anni di età. Vedremo già con la prossima Finanziaria di migliorare Quota 103 e l'obiettivo da raggiungere molto prima della fine della legislatura è e resta Quota 41 per tutti", conclude il sottosegretario.