Terza Guerra Mondiale, stavamo tutti meglio quando c'era il Muro di Berlino

Tutti, ovest ed est, nord e sud del mondo, stavano meglio con la DDR, il Muro di Berlino e il pianeta diviso tra capitalismo e socialismo reale

Più di 150 conflitti nel mondo. Due guerre alle porte dell'Unione europea e dell'Italia. L'Onu inerme e ormai inutile. Stati Uniti in crisi di leadership. La Terza Guerra mondiale, di fatto, è già iniziata. A pensarci bene tutto questo caos è iniziato esattamente 34 anni fa. Oggi è il 9 novembre, osannato per tanti anni come l'anno della liberazione con la caduta del Muro di Berlino nel 1989.



L'espansione a est della Nato, nonostante gli Usa avessero promesso di non farlo ottenendo l'ok dell'Urss alla riunificazione della Germania, ha fatto negli anni salire la tensione con la Russia post-comunista. E la fine dei due blocchi ha portato alla globalizzazione e all'esplosione del terrorismo islamico, oltre ai flussi migratori incontrollati e incotrollabili. L'Unione europea è un nano, non ha una politica estera comune e non ha un esercito. La Cina vuole dominare mezzo globo e minaccia Taiwan aprendo così un terzo fronte mondiale. L'Africa muore di fame e di conflitti. Il tutto con i cambiamenti climatici ormai fuori controllo.



Chi quel 9 novembre 1989 esultò per la caduta del Muro dovrebbe ripensarci bene. Molto bene. Con il senno di poi tutti, ovest ed est, nord e sud del mondo, stavano meglio con la DDR, il Muro di Berlino e il pianeta diviso tra capitalismo e socialismo reale.