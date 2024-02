(Articolo in aggiornamento)

Terzo mandato, la Lega ritira l'emendamento sui sindaci ma resta quello per i governatori

La Lega ha ritirato l’emendamento al dl elezioni per introdurre il terzo mandato per i sindaci delle grandi città. La proposta aveva avuto il parere contrario del governo.

"Vota il Parlamento. C'è un mandato per i parlamentari? Vota il parlamento": è la risposta 'a caldo' del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da Agorà su Rai 3, alla domanda sull'invito alla Lega da parte di Alberto Balboni (FdI) in commissione Affari costituzionali al Senato a ritirare l'emendamento sul terzo mandato. Quelli della Lega che faranno?, domanda l'intervistatore. "Andranno avanti - la risposta di Salvini - lasciamo che i cittadini decidano. Mi sembra sia questione buon senso. I parlamentari non hanno limiti ai mandati...".

La mozione di sfiducia di Azione appoggiata da Pd e M5s? "Mozioni, richieste di dimissionioni ne fanno una a settimana. Hanno aperto una inchiesta sul Ponte sullo Stretto prima che partissero i lavori. C'è una sinistra che non vuole si faccia nulla. Io vado avanti. Il Ponte, l'Italia lo aspetta da 50 anni. Mi hanno chiesto le dimissioni non so quante volte". E' la risposta del vicepremier, ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, intercattato dalla telecamere di Agorà su Rai 3 al mercato comunale di Cagliari. "Rischio la galera per aver bloccato una nave spagnola che portava immigrati irregolari in Italia anziché in Spagna? Sì. Sono a processo? Si, ma facevo il ministro dell'Interno e dovevo proteggere il Paese. Delle mozioni di Conte, Schlein, Calenda mi interessa zero, con tutto l'affetto per Conte, Schlein e Calenda. Mi occupo di fare strade e ponti", aggiunge Salvini.

“Sul tema noi abbiamo avuto sempre la stessa posizione, fare due mandati da presidente di regione o da sindaco di grande comune sono più che sufficienti sia per la mole di lavoro sia per avere un ricambio generazionale assicurando così una nuova classe dirigente. Se fino ad ora il sistema ha funzionato non vedo perché dobbiamo cambiarlo”. Così a Radio Anch’io il vicecapogruppo vicario alla Camera dei deputati e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. "Nei piccoli comuni il discorso è differente, c’è difficoltà a trovare persone che si mettano a disposizione e parliamo di una gestione più semplice, nei grandi comuni l’impegno a livello personale è totalmente differente e poi, una volta terminato l’impegno amministrativo, ci si può dedicare ad altro. L’argomento non è nel patto di governo, con la Lega c’è una dialettica interna anche con diversità di vedute ma poi si sottopone tutto al voto del Parlamento senza incidere sulla tenuta della maggioranza e del governo”, aggiunge.