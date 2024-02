Tg1, la scaletta la fa FdI. TeleMeloni e i suggerimenti dal mattinale delle 11

Tg1, i punti in comune tra gli argomenti trattati e il mattinale. Salta la replica di Schlein al question time

Il Tg1 e il mattinale delle ore 11 di Palazzo Chigi sembrano avere parecchie cose in comune. In diverse occasioni, infatti, la scaletta del primo telegiornale nazionale e le indicazioni fornite da Palazzo Chigi sulle linee guida da tenere sui temi caldi del giorno, destinate parlamentari meloniani, coincidono. il 9 gennaio, ad esempio - si legge su Il Fatto Quotidiano - tra gli "spunti" in blu di ore 11 si legge questo bollettino trionfale: "Continua il boom di occupati in Italia che, col governo Meloni raggiunge il record di 23,74 milioni. I dati oggi dell’Istat, inoltre, evidenziano come a novembre 2023 il numero di lavoratori è aumentato di 30mila unità, interessando soprattutto le donne dipendenti. Nell’arco di un anno gli occupati sono cresciuti di oltre mezzo milione di unità. Questi sono i risultati delle riforme volute dal governo Meloni (...). Ancora una volta le nefaste previsioni delle opposizioni vengono smentite".

Nel mattinale di FdI - prosegue Il Fatto - lo spunto è a pagina 4, ma per il Tg1 delle 13 e 30 è addirittura l'apertura della scaletta, il primo titolo: "Istat, a novembre record di occupati, oltre 23milioni di persone, in un anno sono 520mila in più e il tasso di disoccupazione scende al 7,5%". Anche il lancio del servizio è un inno all'ottimismo: "Buongiorno dal Tg1, nuovi segnali positivi dal mondo del lavoro. L’Istat comunica che a novembre è stato toccato il record di occupati". Anche il 24 gennaio accade un episodio curioso.

Si tratta del giorno del question time di Meloni, segnato dal botta e risposta con Elly Schlein sulla sanità: una brutta figura per la premier, che in privato si sfogherà con i suoi collaboratori per non averla preparata a dovere. Ma il Tg1 delle ore 20 manda in onda solo la replica della premier ("Considero un'implicita attestazione di stima che oggi voi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni in cui non siete stati al governo"). Il telegiornale di Gian Marco Chiocci invece dedica un intero servizio al "via libera al disegno di legge per la ratifica dell'accordo Italia-Albania". Il tema Albania, era proprio uno degli spunti del mattinale di ore 11.