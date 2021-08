Tina Ciaco,veto per l'attrice hard candidata a Salerno: "Berlusconi mi aiuti"

"C'e' stato un veto fortissimo che non mi aspettavo. Si fosse candidata Tina Ciaco non ci sarebbero stati problemi, ma si e' candidata Priscilla Salerno, quindi un'attrice hard che si candida alle elezioni". Cosi' in un'intervista concessa all'emittente Ottochannel 696, Tina Ciaco, in arte Priscilla Salerno, attrice hard e imprenditrice di origini salernitane, ha commentato le polemiche relative alla sua scelta di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Salerno. L'annuncio della sua discesa in campo era stato fatto dai rappresentanti del Nuovo Psi, partito che sosterra' la candidatura a sindaco di Michele Sarno in una lista con Forza Italia ed Udc. Ma l'annuncio ha provocato dissapori all'interno della coalizione.

Tina Ciaco prova a parlare con Berlusconi: "Un mio diritto candidarmi"

La stessa Tina Ciaco si lamenta in un'intervista a Il Corriere della Sera: «Sostengono che non sia etico per il partitoeper la coalizione avere come candidata un’attrice hard. Lo vogliono capire che da anni non faccio più la pornostar?» L'ex attrice aggiunge poi che sta tentando di parlare con Berlusconi. «Stiamo cercando un contatto con il presidente. E se non riuscirò a contattare il Cavaliere scriverò direttamente a Sergio Mattarella». Secondo Tiano Ciaco «è un mio diritto candidarmi. Questa è una sconfitta per tutte le donne. Lo sa che senza il mio nome in lista il Nuovo Psi ritirerà il simbolo e si disimpegnerà da tutto?».