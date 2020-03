Toscana, Salvini insiste per Ceccardi. Gli alleati: "E' la Borgonzoni bis"

Salvini ha scelto Susanna Ceccardi per la poltrona di governatrice in Toscana, ma il resto degli alleati di destra non è d'accordo e insorge: "E' la Borgonzoni bis". Mentre tutta la concentrazione del Paese è sull'emergenza coronavirus, a livello politico si muove anche la questione elezioni regionali. Il leader della Lega vuole candidare l'europarlamentare più votata nel centro Italia alle ultime elezioni con 48 mila preferenze, per conquistare la Toscana dopo 50 anni di governi rossi. Al tavolo, in programma nel fine settimana con Berlusconi e Meloni, Salvini è deciso a fare il nome Ceccardi. Lei sembra essere già pronta per il ruolo, visto l'attacco lanciato al candidato di centrosinistra Giani: "Quando io andavo in prima elementare lui aveva già la tessera del Partito Socialista - riporta il Fatto Quotidiano. Ma da Fdi e Fi arrivano sensazioni diverse rispetto all'ottimismo della Lega sulla sua candidatura. Si richia una replica di Lucia Borgonzoni, considerata candidata "estremista".