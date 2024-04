Tosi: "L'autonomia tarda? Colpa della Lega. Zaia se la prenda col suo partito"

Tosi: "Al governo con Conte non ci siamo stati noi di Forza Italia ma la Lega e non è stato fatto niente sull'autonomia"

"Vedo molto nervosismo da parte di Luca Zaia che continua ad attaccare il nostro segretario Antonio Tajani sul tema dell'autonomia regionale differenziata. Un attacco del tutto fuori luogo". Parla così con Affaritaliani.it il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed ex leghista, sulle polemiche scatenate dal Governatore del Veneto contro il vicepremier e ministro degli Esteri. "La questione dell'autonomia riguarda tutto il Centrodestra e non solo la Lega. Quanto al terzo mandato, che per Zaia sarebbe il quarto, anche in questo caso, sono attacchi fuori luogo. Ci sono già stati tre voti tra commissione e Aula e non c'è la maggioranza per il terzo mandato, hanno votato sì solo la Lega e Italia Viva, questione chiusa".

Tornando al tema dell'autonomia, Tosi afferma: "Se ci sono ritardi non sono certo imputabili a Forza Italia che non ha presentato emendamenti e non ha fatto alcuna manovra dilatoria. Attaccare Tajani è solo una mossa strumentale. Con questo governo l'autonomia ha preso una netta accelerazione e l'accordo per arrivare in aula alla Camera il 29 aprile lo hanno preso a Roma Meloni, Salvini e Tajani. Semmai i ritardi ci sono stati negli anni scorsi quando non si è fatto nulla sull'autonomia, se non qualcosina di tecnico con Draghi premier. Ma al governo con Conte non ci siamo stati noi di Forza Italia ma la Lega e non è stato fatto niente sull'autonomia. Quindi Zaia, anziché polemizzare in modo sterile contro Tajani, se la prenda con il suo partito che per tanti anni sull'autonomia non ha fatto nulla", conclude Tosi.