Totoministri, Crosetto supera Urso per la Difesa. Lollobrigida all'Agricoltura

Totoministri: Schillaci per la Salute, Lollobrigida all'Agricoltura

Il centrodestra si prepara a prendere l'incarico di governo, dopo le consultazioni al Quirinale, in cui i tre partiti che comporranno la futura maggioranza si presenteranno uniti, Mattarella già nel pomeriggio potrebbe affidare l'incarico di premier a Giorgia Meloni. Per questo la leader di Fdi ha già pronta la lista dei ministri e spuntano delle novità rispetto agli ultimi giorni su questo fronte. L'elenco - si legge sul Corriere della Sera - non è ancora volutamente completo, Meloni svelerà le ultime caselle dei dicasteri non ancora ufficializzati solo nel colloquio privato che avrà con il presidente della Repubblica, potrebbero esserci sorprese, anche grosse. Una mossa che le permetterà di mettersi al riparo da eventuali nuovi colpi di scena, come accaduto negli ultimi giorni con gli audio pro Russia di Berlusconi. La lista che va componendosi è questa. Sotto al nome della premier sfilano quelli dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. I leghisti lo danno per certo, ma in FdI si mantiene il silenzio.

Subito più in basso - prosegue Il Corriere - c’è "l’uomo macchina" del governo: Gianbattista Fazzolari, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Poi, arrivano i ministeri più importanti. Per l’Interno, il nome resta quello di Matteo Piantedosi, prefetto di Roma in quota Lega per il lavoro ritenuto eccellente quando era il capo di gabinetto di Matteo Salvini al Viminale. Alla Difesa andrà con ogni probabilità Guido Crosetto, che per tempo aveva lasciato le cariche che avrebbero potuto generare un conflitto d’interessi. Gli Esteri restano ad Antonio Tajani, che ieri è corso a Bruxelles per farsi confermare la fiducia. Altro ministero non simbolico è quello dello Sviluppo economico, il Mise. Qui il nome che pare averla spuntata, dopo un gran numero di illazioni, pare proprio quello di Adolfo Urso, già viceministro con delega al Commercio estero e presidente del Copasir. Andrebbe a Forza Italia invece il Mite, per l'Agricoltura il favorito è Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fdi, al Turismo potrebbe andare un'altra fedelissima di Meloni: Daniela Santanchè.