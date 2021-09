Trattativa, Boschi attacca Travaglio. "C'è chi ha fatto carriera su questo"

Maria Elena Boschi parla di giornata storica. "Ha vinto la giustizia rispetto al giustizialismo". Questo il commento sulla sentenza della trattativa Stato-mafia che ha visto l'assoluzione da parte degli uomini legati alle istituzioni e le condanne per i boss. L'ex ministra di Italia Viva - si legge su Libero - ha commentato la vicenda ospite di Stasera Italia su Rete 4. "Solo i boss mafiosi sono stati condannati. Chi non ha commesso il reato sono i rappresentanti delle istituzioni secondo quello che ci dice la sentenza", ha continuato la deputata di Italia Viva.

La Boschi - prosegue Libero - ha poi ha lanciato qualche frecciatina: "Non ci dimentichiamo che in questi anni ci sono stati anche alcuni giornalisti, una parte del mondo dell'informazione, che hanno fatto la propria carriera andando nei talk-show a parlare di questo accordo Stato-mafia come se fosse una verità assoluta e oggi la sentenza ci dice che non è così". Si riferisce forse a Travaglio?