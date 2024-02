Trattori, la protesta arriva in Vaticano: lettera al Papa e la mucca Ercolina

Trattori, la protesta arriva in Vaticano: "La nostra voce non si fermerà"

La protesta dei trattori arriva in Piazza San Pietro. "Il Vaticano e il Papa devono dare voce ai nostri problemi. Siamo qui in modo simbolico, abbiamo portato un trattore e la mucca Ercolina che è stata anche a Sanremo", ha spiegato Pietro Megna, uno dei portavoce di Agricoltori Italiani. Al Papa è stata inviata anche una lettera.

Anche la mucca Ercolina, tra i simboli della protesta degli agricoltori, è in Vaticano. Circondata da tanti pellegrini presenti a San Pietro per l'Angelus del Papa, è stata "scortata" a via della Conciliazione dagli agricoltori e anche dalla polizia, per poi raggiungere il presidio degli agricoltori che hanno portato simbolicamente anche un trattore.

Il sit-in alla Bocca della Verità

Prima di arrivare in Vaticano, gli agricoltori hanno già passato una giornata nel centro di Roma. Al sit-in alla Bocca della Verità erano presenti anche i cinque trattori partiti dal presidio di via Nomentana. Alla manifestazione hanno partecipato alcuni agricoltori del Maf (Movimenti agricoli federati) e anche la parte di agricoltori di Riscatto agricolo che non ha lasciato il punto di raccolta a Roma.