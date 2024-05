Trump condannato, Salvini: "Processo politico: è una persecuzione giudiziaria"

Trump condannato, le reazioni della politica italiana: i giudizi di Salvini, Tajani e Conte

La condanna di Donald Trump per aver pagato la pornostar Stormy Daniels, ha fatto il giro del mondo. Anche i politici italiani si sono espressi su questa storica sentenza emessa dal tribunale di New York. Matteo Salvini, leader della Lega, si è schierato apertamente con Trump e in un lungo post ha espresso la sua solidarietà all'ex presidente degli Stati Uniti. "In Italia - scrive Salvini - abbiamo tristemente familiarità con l'utilizzo del sistema giudiziario come arma da parte della sinistra, dato che per anni si è tentato di eliminare gli oppositori politici con mezzi legali. Spero che Trump vinca; sarebbe una garanzia di maggiore equilibrio e speranza per la pace nel mondo", conclude il vicepremier e leader della Lega.

Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, resta neutrale invece in vista della prossima sfida tra Biden e Trump per la Casa Bianca e punta sull'alleanza con gli Stati Uniti, indipendente da quale sia il vincitore a novembre, "La partita - dice Tajani a Mattino 5 - è aperta, ma l'Italia è alleata degli Usa, non di questo o quel presidente: per noi è indifferente noi abbiamo un rapporto privilegiato con gli Usa. Non spetta a noi decidere chi deve fare il presidente degli Stati Uniti, io ho ottimi rapporti con Blinken, ma li avrei con qualunque altro Segretario di Stato americano". Per Giuseppe Conte, leader del M5s, il processo a Trump, invece, è stato "giusto". L'ex premier: "Non possiamo pensare che negli Stati Uniti - dice Conte ad Agorà su Rai3 - ci siano processi politici. C'è stata questa condanna di cui bisogna prendere atto", ma "il sistema americano gli dà la possibilità comunque di correre ancora per le presidenziali".