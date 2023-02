Ucraina, il Ppe scarica Berlusconi: "Non è la nostra linea politica"

Berlusconi: "Io non avrei parlato con Zelensky". Il Gruppo Ppe "respinge fermamente" le parole del presidente di FI

Era inevitabile che facessero discutere le parole che Silvio Berlusconi ha pronunciato all’uscita dal seggio, dopo aver votato per le regionali lombarde a Milano: "Io parlare con Zelensky? Se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore".

Se nessuna marcia indietro, ancora, è arrivata dal presidente di Forza Italia, le reazioni non si sono fatte attendere. Anche da parte degli "alleati": "Il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento europeo respinge fermamente le osservazioni fatte da Silvio Berlusconi sull'Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l'Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno".

The EPP Group firmly rejects the remarks made by Silvio Berlusconi on Ukraine. They do not reflect our political line.



Russia is the agressor, Ukraine is the victim.



We will not give in to Putin’s narrative and Ukraine can count on our full support.#StandwithUkraine — EPP Group (@EPPGroup) February 14, 2023

Caso Berlusconi su Zelensky, Salvini: "No comment, ma la politica ha un segno chiaro"

Il vicepremier Matteo Salvini ha così parlato: "Non commento, ciascuno è libero di fare le sue affermazioni"; ma aggiunge che "la politica estera - ha aggiunto - ha un chiaro segno" di difesa dell'Ucraina. Poi "l'obiettivo di tutti" è arrivare alla pace.

Caso Berlusconi su Zelensky, Cattaneo: "Forza Italia è fedele alla Nato e all'Europa"

E in casa Forza Italia non ha tardato ad arrivare la presa di posizione "mediatrice" alle parole di Berlusconi: "In politica estera FI e il presidente in primis, vuole cercare in tutti i modi la via della pace. Berlusconi non sta dicendo nient'altro che questo e ha proposto un piano Marshall per la ricostruzione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Tg2 Speciale. "Gli atti parlamentari e la storia di Forza Italia - ha aggiunto - dicono con chiarezza e senza equivoci che Forza Italia è nell'alveo dell'atlantismo, fedele alla Nato e all'Europa. Lo dice la storia, non c'è bisogno di continuare a ripeterlo. Berlusconi è un uomo di pace e il suo messaggio è chiaro: lavorare per la ricerca della pace con una iniziativa diplomatica, accanto a tutte le altre iniziative parlamentari. Forza Italia continuerà a fare il suo lavoro con una coerenza che non dobbiamo spiegare a nessuno, perchè è scritta nei fatti della nostra storia".