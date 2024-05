Ucraina, Lega: "A Bruxelles furore bellicista, rischiamo la guerra nucleare"

Romeo (Lega) ad Affaritaliani.it: "Per l’Ucraina serve una soluzione politica, la priorità è intensificare il lavoro diplomatico per arrivare ad una tregua"

"A Bruxelles parlano di vertice per la pace ma pensano alla guerra. Inebriati come sono dal furore bellicista rinnegano la stessa Costituzione Europea che nei suoi principi fondamentali si prefigge di promuovere la pace di fronte alle controversie internazionali". Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'annuncio del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che ha invitato gli alleati a eliminare le restrizioni sull'uso delle armi da parte dell'Ucraina per colpire obiettivi militari all'interno della Russia.



"Per l’Ucraina serve una soluzione politica, la priorità è intensificare il lavoro diplomatico per arrivare ad una tregua. Chi non comprende questo ci sta portando, nell’indifferenza generale, verso una guerra nucleare e sempre più vicini al punto di non ritorno", conclude Romeo.

LE PAROLE DI STOLTENBERG/ I Paesi Nato che forniscono armi all'Ucraina dovrebbero permettere alle forze armate di Kiev di utilizzarle anche per colpire obiettivi militari in Russia. Lo ha detto, in un'intervista all'Economist, il segretario generale Jens Stoltenberg. Secondo il settimanale britannico il leader dell'Alleanza si riferisce in particolare agli Stati Uniti. "E' il momento che gli alleati valutino di eliminare alcune delle restrizioni sull'uso delle armi che hanno dato all'Ucraina", ha detto nell'intervista, citando in particolare le battaglie in corso nella zona di Kharkiv. "Negare all'Ucraina la possibilita' di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per loro difendersi", ha spiegato.