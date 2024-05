Orban: "Ma quale minaccia russa. E' l'Europa che vuole la guerra"

Ucraina, Orban: "Minaccia russa? Sono manovre da parte dell'Occidente e dell'Europa per prepararsi all'entrata in guerra"

E' improbabile che la Russia attacchi un paese della Nato, mentre parlare di "minaccia russa" e' una manovra di preparazione alla guerra da parte dell'Occidente. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban intervistato dalla emittente Kossuth, secondo quanto riportano i media russi.

"La probabilita' che qualcuno - non stiamo parlando solo della Russia, ma di chiunque altro - oggi decida di attaccare un paese della Nato e' estremamente ridotta - ha detto Orban - La Nato e' un'alleanza difensiva e non tollerera' azioni militari che violino la sovranita' di qualsiasi paese membro. Pertanto, interpreto questi riferimenti alla "minaccia russa" piuttosto come manovre da parte dell'Occidente e dell'Europa per prepararsi all'entrata in guerra", ha detto Orban.