Ucraina: Zelensky all'Onu, 'Russia vuole attaccare tre impianti nucleari'

La Russia vuole attaccare tre impianti nucleari in Ucraina per distruggere la rete energetica del Paese. E' l'allarme rilanciato dal presidente Volodymyr Zelensky nel corso del suo intervento davanti all'Assemblea generale dell'Onu. "Ora, mentre ci avviciniamo al terzo inverno di questa guerra, la Russia sta cercando ancora una volta di distruggere il nostro sistema energetico e quest'autunno saranno ancora più cinici. Si stanno preparando a colpire i nostri impianti nucleari, tre di questi, abbiamo questa informazione e le prove", ha denunciato.

Ucraina: Zelensky, 'non ci può essere pace giusta senza Kiev'

"Non può esserci una pace giusta senza l'Ucraina", ha dichiarato il presidente ucraino che ha accusato la Russia di essere "20 volte" più grande del suo Paese e, nonostante questo, di volere altra terra, "il che è folle". "Ogni vicino della Russia" teme l'arrivo della guerra, ha aggiunto Zelensky, indicando l'Europa orientale. "La pace è necessaria e deve essere una pace vera e giusta, la voglio per il mio popolo".

"Chiedo il sostegno di tutte le nazioni del mondo, non dividiamo il mondo. Chiedo lo stesso a voi, non dividete il mondo, siate Nazioni Unite e questo porterà la pace".

Ucraina: Politico, 'Trump probabilmente non incontrerà Zelensky'

Si è molto parlato negli ultimi giorni di un possibile incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che oggi parla all'Assemblea Generale dell'Onu e domani sarà alla Casa Bianca da Joe Biden e Kamala Harris. Ma è improbabile che questo avvenga, scrive oggi Politico citando un funzionario della campagna del tycoon che afferma che non c'e' in programma nessun incontro con il presidente ucraino. A far cambiare idea all'ex presidente sarebbe stato il fatto che Zelensky, subito dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, domenica scorsa ha visitato una fabbrica di munizioni a Scranton, nello stato chiave della Pennsylvania. E la cosa ha fatto irritare Trump che ha visto la visita come una mossa elettorale. Durante un suo comizio il giorno dopo in Pennsylvania, Trump - da sempre scettico sul sostegno Usa all'Ucraina contro l'invasione russa - ha accusato Zelensky di "voler a tutti i costi" la vittoria di Kamala Harris e l'ha bollato come "il più grande venditore della storia".