Ue, FdI: stanziati 211,7 mln per alluvioni 2019

“Ieri sera la plenaria del Parlamento Europeo ha approvato lo stanziamento di 211,7 milioni del Fondo di Solidarietà UE a sostegno dei territori italiani colpiti dalle alluvioni dell’autunno 2019. Le immagini della devastante inondazione di Venezia consegnarono al mondo il messaggio di un’Italia fragile e ferita. Ma furono 17 le regioni interessate, tra le più colpite oltre al Veneto il Piemonte, la Liguria, l’Emilia Romagna e la Sicilia. Danni per miliardi di euro a cui questo stanziamento europeo fornisce un positivo e parziale ristoro. Ma non basta: Fratelli d’Italia chiede da tempo un fondo di prevenzione europeo contro il dissesto idrogeologico, ma anche contro il rischio sismico e l’erosione costiera. Si parla con molta enfasi del Green Deal e noi riteniamo che, anziché imporre nuovi vincoli assurdi alle imprese, l’Ue dovrebbe investire sulla cura dei nostri territori, con interventi di prevenzione estesi e mirati che rappresenterebbero anche un formidabile volano per la ripresa economica. Ancora una volta siamo a chiedere meno ideologia e più concretezza.”È quanto dichiarano in una nota gli europarlamentari di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli, insieme a Sergio Pirozzi consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale del Dipartimento emergenze e grandi rischi del partito di Giorgia Meloni.