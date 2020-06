Ue, Fidanza (FdI): Pd e M5S divisi su Bolkestein

“Fratelli d’Italia ha coerentemente sostenuto l’emendamento Campomenosi (Lega) per l’esclusione del comparto balneare italiano dalla direttiva Bolkestein, che da anni blocca gli investimenti in uno dei settori più importanti del nostro turismo. Analogo testo era presente anche nella risoluzione del gruppo ECR che purtroppo non è stata messa in votazione”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti e Turismo al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.“Quello che più balza agli occhi è la spaccatura interna al Pd, metà a favore e metà astenuto, e quella tra il Pd e il M5S che invece si è comprattamente astenuto, insieme a IV e Azione. La domanda sorge spontanea: una maggioranza così divisa su questo argomento quali certezze può dare agli operatori balneari, chiamati ad affrontare la stagione più difficile della loro storia?”