Ue, Martusciello (FI): "Qualsiasi maggioranza si comporrà noi ci saremo"

L'uscita su Affaritaliani.it alla vigilia della riunione delle destre guidate dalla Lega a Firenze

"Le alleanze le deciderà il segretario del Ppe. Noi ci auguriamo che nel prossimo parlamento ci possa essere la stessa maggioranza che elesse Tajani presidente del Parlamento europeo. Quello che è chiaro che qualsiasi maggioranza si comporrà noi ci saremo". Con queste parole Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se Ppe e FI farebbero mai un'alleanza in Europa con Identità e Democrazia, il gruppo del quale fa parte la Lega - che si riunisce domenica a Firenze - o se sia meglio una riedizione del modello Ursula von der Leyen co Pse e liberali.



Di fatto, con questa risposta, Martusciello conferma che Forza Italia e il Ppe sono pronti a governare nuovamente le istituzioni europee con il Pse del quale fa parte anche il Partito democratico. Ma al tempo stesso non esclude accordi con ID, anche se Antonio Tajani ha molte volte ribadito 'mai con Afd e Le Pen' (che fanno parte dell'euro-gruppo della Lega).