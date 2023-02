Ue, Meloni: "Grande vittoria dell'Italia. Macron? Errore politico. Devo dirlo"

Meloni: le conclusioni Ue una grande vittoria per l'Italia

Il documento prodotto dal vertice Ue "è una grande vittoria per l'Italia, mi ritengo estremamente soddisfatta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles.

Migranti, Meloni: ottenuto da Ue cambio di passo totale - Sui migranti "non ho percepito un cambio di passo, ma l'ho ottenuto. Alcuni concetti non erano mai usciti nei documenti europei che sono la cornice sulla base della quale si costruiscono le risposte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. Il tema è "come governiamo questa materia, quindi il cambio di passo è evidente e totale e da qui lavoreremo per costruire le risposte concrete che stanno su un altro tavolo, ma in assenza di questa cornice sarebbe impossibile dare quelle risposte".

Migranti, Meloni: Ue riconosce specificita' confini marittimi - "Ci siamo concentrati sulla necessita' di seguire e occuparsi della protezione delle frontiere esterne, quando negli anni scorsi il dibattito era tutto concentrato sul tema della dimensione interna e dei cosiddetti movimenti secondari, e abbiamo chiesto e ottenuto che le conclusioni del Consiglio europeo si concentrassero sulla dimensione esterna e sulla protezione dei confini esterni dell'Ue tenendo conto della differenza che esiste tra quei confini e particolarmente della specificita' dei confini marittimi". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a Bruxelles.

Meloni: cambio di passo sui migranti, ora è 'problema Ue' - "Sono molto soddisfatta sul tema dei migranti. Ieri si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L'approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: 'l'immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue'". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Bruxelles.

Meloni: con Parigi i rapporti non sono compromessi - Quanto successo "non compromette i miei rapporti, ma quando c'è qualcosa che non va devo dirlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles parlando del botta e risposta con Macron.