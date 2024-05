Ue, offensiva Conte su Schlein e Meloni: "Pdl su incandidabilità parlamentari"

Legge sull'incandidabilità dei parlamentari in Ue

"Ho depositato una proposta di legge in materia di incandidabilita' dai membri del Parlamento nazionale a quello europeo. Se verra' approvata, non potranno essere candidati coloro che ricoprono la carica di deputato, senatore e componente del governo alla data di convocazione dei comizi elettorali. Questo inganno collettivo che si sta consumando a danno dei cittadini non sara' piu' possibile". Cosi' il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato alla stampa estera a Roma.

Una chiara offensiva ai colleghi parlamentari, di maggioranza e opposizione, che si sono candidati alle elezioni europee. Giorgia Meloni su tutti, ma la premier non è l'unico obiettivo del leader M5s: a candidarsi alle elezioni continentali c'è anche "l'alleata" Elly Schlein.

