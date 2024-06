Ue, Salvini: "Colpo di Stato", scintille con Tajani: "Non è il mio linguaggio"

Ue: Salvini, colpo di Stato. Reagiremo con tutti i mezzi

"E' Stato un colpo di Stato e la democrazia ci impone di reagire con tutti i mezzi possibili". Matteo Salvini rimarca in un video messaggio le critiche all'accordo sulle nomine sui top jobs raggiunto ieri notte al Consiglio europeo a Bruxelles.

Ennesimo gesto di arroganza e mancanza di rispetto per i cittadini che hanno chiesto il cambiamento da parte di Bruxelles, mentre i burocrati europei hanno riconfermato Ursula von der Leyen in una squadra con la sinistra e i socialisti che hanno fatto tanti danni in questi 5… pic.twitter.com/L9vc8ztpHg — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 28, 2024

Ue: Salvini, lavoriamo per grande gruppo alternativo

"Ennesimo gesto di arroganza e di mancanza di rispetto per i cittadini che hanno chiesto il cambiamento, da parte di Bruxelles e dei burocrati europei che hanno riconfermato la von der Leyen, con una squadra con la sinistra e i socialisti che hanno fatto tanti danni in questi cinque anni. Noi come Lega stiamo lavorando per un grande gruppo alternativo che porti nei Palazzi di Bruxelles la voglia di cambiamento che milioni di italiani e milioni di europei hanno chiesto con il voto".

Tajani, Salvini? 'Golpe' non è il mio linguaggio

"La trattativa la fa la premier per conto dell'Italia, non per conto delle forze politiche di maggioranza. Queste parole a livello europeo assolutamente non influiscono. Sono giudizi politici. Non è il mio linguaggio, non influiscono sul peso dell'Italia, che è un Paese fondatore dell'Europa". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando alla Farnesina le parole di Matteo Salvini secondo cui l'accordo a Bruxelles "puzza di colpo di Stato".