Ultimi sondaggi ed intenzioni di voto dei partiti

Ecco tutti gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani per i singoli partiti; da Fratelli d'Italia a Lega e Forza Italia, per la maggioranza, al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra per l'opposizione. Il tutto nel pieno della presentazione della Legge Finanziaria e soprattutto a pochi giorni dalle elezioni amministrative regionali in Liguria.

Gli ultimi sondaggi:

Swg per il Tg La7 del 21 ottobre 2024

Fratelli d'Italia: 29,5% (+0,3% rispetto al 14 ottobre)

Partito Democratico: 22,6% (-0,4%)

Movimento 5 Stelle: 11,4% (-0,3%)

Forza Italia: 9,0% (=)

Lega: 8,9% (-0,3%)

Verdi e sinistra: 6,8% (=)

Azione: 2,5% (-0,2%)

Italia Viva: 2,1% (-0,2%)

Quorum per Sky Tg24 del 20 ottobre

Fratelli d’Italia: 28,2% (-0,2% rispetto al 20 settembre)

Partito Democratico: 23,2% (-0,3%)

Movimento 5 Stelle: 11% (+0,5%)

Forza Italia – Noi Moderati: 9,8% (+0,1%)

Lega: 9,1% (+0,9)

Alleanza Verdi-Sinistra: 7% (+0,2%)

Azione: 3,2% (-0,5%)

Italia Viva: 2,5% (-0,6%)

Tecné per Agenzia Dire del 18 ottobre 2024

Fratelli d’Italia: 29,6% (-0,1% rispetto all'11 ottobre)

Partito Democratico: 23,4% (-0,2%)

Forza Italia: 11,2% (-0,1%)

Movimento 5 Stelle: 10,4% (+0,2%)

Lega: 8,1% (-0,4%)

Verdi e Sinistra: 6,5% (-0,1%)

Azione: 2,9% (+0,1%)

Italia Viva: 2,1% (+0,1%)

Importanti anche i sondaggi in vista del voto per le Regionali in Liguria del prossimo 27 e 28 ottobre

Secondo Tecné per Primocanale, la principale tv locale ligure, i due candidati sarebbero un perfetta parità:

Marco Bucci (Centrodestra): 47%

Andrea Orlando (Centrosinistra): 47%

Secondo Ipsos per il Corriere della Sera invece sarebbe in vantaggio il centrodestra:

Marco Bucci (Centrodestra): 49%

Andrea Orlando (Centrosinistra): 46%