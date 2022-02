Una donna al Quirinale? E' Laura Mattarella, la "First Lady" d'Italia

Laura Mattarella, la First Lady del Quirinale

Una donna al Quirinale? Se ne è molto parlato, ma alla fine l’unica sarà ancora lei: Laura Mattarella, figlia di Sergio e “consorte supplente” dal 3 febbraio 2015, quando il padre fu eletto per la prima volta alla Presidenza della Repubblica. Il protocollo diplomatico prevede che accanto al Capo dello Stato ci sia una “First Lady”, così da poter accogliere insieme i leader stranieri accompagnati dalle rispettive mogli e comunque accompagnarlo nelle visite ufficiali. E se il Presidente non ha una moglie, il ruolo passa alla figlia. Non è la prima volta che capita: in precedenza il compito è toccato a Ernestina, figlia di Giuseppe Saragat, e a Marianna, figlia di Oscar Luigi Scalfaro.

La moglie di Sergio Mattarella (sorella di quella di Piersanti)

Mattarella è vedovo di Marisa Chiazzese, figlia dell’accademico Lauro Chiazzese, giurista ed ex Rettore dell’Università di Palermo, nonché sorella di Irma Chiazzese, moglie di Piersanti Mattarella, il fratello di Sergio ucciso dalla mafia nel 1980. Marisa è deceduta per un tumore nel 2012, lasciando il marito e i tre figli nati dal loro matrimonio: Francesco, Bernardo Giorgio e appunto Laura. Se il primo è riservato e di lui si sa poco, Bernardo Giorgio porta il nome del nonno, che fu più volte ministro, è professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli ed è stato a capo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidente del Consiglio dei ministri.

Una presenza discreta accanto al Presidente

Anche Laura, nata nel 1967, è un avvocato, specializzata nel ramo amministrativo. Molto somigliante alla madre, ma con gli stessi occhi azzurri del padre, è sposata con Cosimo Comella, dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la Privacy col quale ha avuto tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza. Descritta come una donna dal carattere forte, è anche straordinariamente discreta e parca nelle interviste. Il suo è un aplomb molto istituzionale ed elegante, che le è valso l’ammirazione delle delegazioni che ha ricevuto col padre nel corso dei suoi primi sette anni al Quirinale. La sua riservatezza non denota però un ruolo di secondo piano, anzi: pare che sia molto influente nelle scelte del padre e anche nella scelta della casa ai Parioli pare che sia stata determinante. Poi, però, la ragion di Stato ha spinto a un cambio di programma, ma il Presidente se la godrà almeno nei weekend.