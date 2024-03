Urso: "Anche io intercettato". L'inchiesta a Perugia su dossieraggio si amplia

Dossieraggio su politici, il ministro Urso: "Anch'io ho subito violazione delle mail"

"Anch'io ho subito la violazione della mail durante la presidenza del Copasir. E ne ho fatto oggetto di una denuncia alla Procura di Roma". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in commissione di Vigilanza Rai, rispondendo a una domanda sul dossieraggio dipolitici e personaggi in vista, su cui indaga la procura di Perugia su denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ora emerge la clamorosa coincidenza temporale tra gli accessi ai dati bancari rilevati dalla indagine della Procura di Perugia e la contemporanea sottrazione di documenti dalla mail privata di Urso, utilizzati a fine di dossieraggio, oggetto di specifica denuncia effettuata proprio nell'agosto 2022, stessa data delle denunce di Crosetto, quando Urso era presidente del Copasir.

In sintesi. Ad agosto 2022, ormai in campagna elettorale, si accertano (così sembra dalle notizie che giungono da Perugia) gli accessi illegali ai dati bancari di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia candidati a incarichi di governo e nel contempo, sempre in agosto 2022, Urso rileva che il tentativo di dossieraggio a suo danno allora in atto avviene con la sottrazione di documenti dalla sua mail privata e ne fa oggetto di specifica denuncia alla Procura di Roma.