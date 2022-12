Urso: "I rigassificatori si faranno. L'Italia diventerà l'hub europeo del gas"

"L’Italia diventerà fondamentale per l’approvvigionamento, la produzione e quindi l‘’autonomia energetica dell’Europa"



"I rigassificatori si faranno secondo i programmi e saranno un tassello importante della rete di approvvigionamento che consentirà al nostro Paese di diventare l’hub europeo del gas, valorizzando la nostra proiezione meridionale e mediterranea". Lo afferma ad Affaritaliani.it il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rispondendo alla domanda se verrà realizzato l'importantissimo rigassificatore di Piombino nonostante l'opposizione del sindaco della città toscana Francesco Ferrari (che è proprio di Fratelli d'Italia). Urso, poi, riprende le parole della presidente del Consiglio, pronunciate sia nel discorso di insediamento in Parlamento sia in diversi occasioni anche all'estero, e afferma: "Nel corso di questa legislatura l’Italia diventerà fondamentale per l’approviggionamento, la produzione e quindi l‘’autonomia energetica dell’Europa".

Proprio ieri si è tenuta una nuova manifestazione a Piombino per dire no al rigassificatore. Circa 500 persone si sono ritrovate in piazza Cappelletti per poi spostarsi in corteo fino a palazzo Appiani, in piazza Bovio, dove è andato in scena un flash mob con gli interventi dei relatori sul tema di fondo 'No al rigassificatore e sì alla bonifica del Sin'. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, che ha confermato l'intenzione di impugnare l'ordinanza di proroga del presidente della regione Toscana Eugenio Giani e ha sottolineato che quella nave non potrà mai andare in mare aperto, per infine chiedere la vigilanza da parte dello stesso commissario sul cantiere per verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali.