Usa, Salvini: "Amici anche con Biden. La violenza non è mai la soluzione"

Di Alberto Maggi

"La violenza non è mai la risposta o la soluzione a nessun problema, nè a Washington nè a Pechino o a Istanbul". Lo afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini all'indomani dell'assalto dei sostenitori di Donald Trump al Congresso Usa a Washington. "Noi siamo dalla parte della Libertà e della Democrazia, sempre. Per me l’Italia e gli Italiani vengono prima di tutto e di tutti, e ovviamente continueremo ad avere rapporti di lealtà, amicizia e collaborazione con gli Stati Uniti per sempre, a prescindere dai partiti o dai presidenti al governo", conclude il segretario della Lega.