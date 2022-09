Usa, Trump si ricorda del suo amico: "Conte? Spero le vinca lui le elezioni"

Usa, Trump sostiene ancora Giuseppi: "Come va il mio ragazzo?"

Manca sempre meno al fatidico 25 settembre, giorno delle elezioni politiche in Italia. Si registrano due dati soprattutto provenienti dagli ultimi sondaggi, ci sono due partiti in continua ascesa. Si tratta di Fdi e del M5s. Proprio su quest'ultimo partito e in particolare sul suo leader si è soffermato l'ex presidente degli Usa Donald Trump, che incontrando imprenditori italiani ad una cena di gala ha chiesto informazioni su Giuseppe Conte. "Ho visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni, come sta andando il mio ragazzo Giuseppe? Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene". E Matteo Salvini? Non perde occasione per dire che l’ammira e la considera un alleato. "Non lo so, non lo so. Però Conte è davvero una gran brava persona". Trump si sofferma anche su due leader mondiali: "Putin e Xi? Sono brillanti".

Intanto - riporta il Corriere - prosegue l'inchiesta relativa ai file segreti trovati nella casa di Trump a Mar a Lago, ma la vicenda non sembra preoccuparlo. Come se sapesse già che la giudice Aileen Cannon avrebbe accettato la sua richiesta di uno "special master" esterno per esaminarli. "Lee Zeldin - rivela Trump - è sempre stato con me, quando avevo quei maniaci che mi perseguitavano. L’imbroglio impeachment numero 1, e l’imbroglio impeachment numero 2. Entrambe le volte sono salito nei sondaggi, e succederà anche con questa inchiesta". Poi aggiunge: "Nel 2016 avevo vinto, e nel 2020 ho preso più voti di ogni presidente in carica: come è possibile che abbia perso? Hanno rubato le elezioni e ci riproveranno".