Vaccini, Salvini: da 40 a 59 anni scelgano. Green pass? Ok per stadi, no in...

VACCINO: SALVINI "METTIAMO IN SICUREZZA OVER 60, NO OBBLIGO GIOVANI"

"Va completata l'opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai piu' giovani. Dall'inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a dire lo 0,1%". Cosi', in un'intervista a la Repubblica, il leader della Lega Matteo SALVINI, che poi aggiunge: "Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve. Per di piu', se vogliamo il Green Pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze". Per SALVINI "per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila il Green Pass ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni. Su 8 mila posti in terapia intensiva, oggi ne sono occupati 156, in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco, niente Pass, ma buon senso, educazione, regole".

Quanto al centrodestra, dopo la presa di posizione di Meloni per l'esclusione di FdI dal Cda Rai, dice: "L'unita' del centrodestra viene prima di tutto. Anche la Lega ha perso delle poltrone nei consigli d'amministrazione, ma non penso siano argomenti che mettano in forse la coalizione che si propone di governare il Paese. Faremo anzi di tutto per avere il massimo del pluralismo in Rai. Ne ho parlato con Draghi, e' necessario avere nella tv pubblica ogni voce". Infine, sull'apetura di Letta a possibili aggiustamenti in Parlamento sulla riforma della giustizia, osserva: "Mi fa piacere che Letta si ricordi che si possa cambiare legge in Parlamento, come il ddl Zan. Quanto alla giustizia, non vorrei che fosse un'idea per rinviare sine die. Si sa che per i M5S la riforma Bonafede non si cambia. Ma a me non piace. Viceversa, il pacchetto Cartabia-Draghi va bene. Prima si approva e meglio e'"

Giustizia, Salvini: "Scelgo Draghi. Non perdo tempo a polemizzare con Letta-Conte"

"I referendum sono garanzia di cambiamento, visto che Letta e Conte hanno già detto che la riforma del governo non gli piace e che bisogna cambiarla. Ma se io devo scegliere tra Draghi e il futuro e dall'altra parte Letta e Conte, la Lega sta tutta la vita al fianco di Draghi. Non abbiamo tempo da perdere e polemiche da fare". Lo ha detto Matteo Salvini, al gazebo in piazza a Bologna dove la Lega sta raccogliendo le firme per sostenere i referendum sulla giustizia.

Reddito: Salvini, va rivisto ma scaduto tempo per referendum

"Noi siamo qua a firmare dei referendum veri, per cui raccoglieremo le firme entro settembre, per cui si votera' nella primavera prossima. Il tempo per proporre degli altri referendum adesso e' scaduto per cui se ne riparlera' l'anno prossimo". A dirlo, Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva sulla possibilita' di raccogliere firme per un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. "Sicuramente - spiega Salvini da Bologna davanti ai gazebo per la raccolta firme sui referendum per la giustizia - il reddito di cittadinanza va rivisto. Cosi' come e' non funziona. Me l'hanno detto tutti gli imprenditori che sto incontrando in tutta Italia: da Jesolo alla Calabria alla Valtellina a Roma non si trova personale per gli alberghi, i ristoranti, per le spiagge. E' uno strumento che non crea lavoro, ma al massimo crea lavoro nero".