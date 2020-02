La Valle d'Aosta volta pagina dopo l'inchiesta sulla 'ndrangheta, si vota il 19 aprile

In Valle d'Aosta si tornerà al voto, a meno di due anni dalle precedenti consultazioni, per eleggere l'assemblea regionale il prossimo 19 aprile. Il presidente della regione pro tempore Renzo Testolin, dopo aver ricevuto la comunicazione di scioglimento dell'assemblea regionale, ha firmato, infatti, il decreto di indizione delle nuove elezioni, indicando la prima data utile, quella del 19 aprile.

