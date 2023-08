Il libro del generale in testa alle classifiche: ecco quanto intasca Vannacci

Generale Vannacci, il libro "incriminato" in testa a tutte le classifiche

Da giorni, il libro auto pubblicato del generale Vannacci è uno dei principali argomenti di conversazione nel nostro Paese. Un caso nato dalla pubblicazione di alcuni stralci da parte di un quotidiano, che hanno portato indignazione, conseguente condivisione su tutti media e numerose interviste del graduato in tv.

Il generale Vannacci e il suo libro “politicamente scorretto” continua a dividere l’opinione pubblica. Tra le ripercussioni – per molti inattese – di questa eco mediatica c’è senz’altro una curiosità crescente nei confronti del testo tanto criticato che ha consacrato così “Il mondo al contrario” come libro più venduto in tutte le classifiche Amazon, che rappresenta l’unico canale di acquisto considerato che si tratta di un prodotto auto pubblicato, senza alcuna casa editrice alle spalle. Questa fortuna editoriale – sono già oltre 22mila le copie vendute - sembra dunque confermare che in molti casi, vale il celebre detto: “Nel bene o nel male, purché se ne parli”.

Peraltro, l’auto pubblicazione a cui è ricorso il graduato - che di norma rappresenta un deterrente per gli autori – in questo caso si sta rivelando propizia perché sta consentendo a Vannacci di guadagnare circa sette euro da ogni volume venduto, che sulla base delle vendite attuali, corrispondono a circa 140-150mila euro, a quanto riporta Il Giornale.

Il contraltare di questo seguito, è stata invece la nota con cui le Forze armate italiane hanno ufficializzato l’avvenuta rimozione del generale dal ruolo di comandante dell’Istituto geografico militare di Firenze, in favore del suo superiore diretto, il generale di divisione Massimo Panizzi, già comandante dell'area territoriale del Comando delle forze operative terrestri.