Vannacci, l'anello della Decima Mas col fascio littorio: il simbolo scelto dal generale: ma è solo per i fedelissimi

Vannacci, il "Mondo al contrario" sta per diventare un movimento politico. Spunta l'anello con i simboli della Decima Mas e del fascio

Il generale Roberto Vannacci, neo eletto all'europarlamento con la Lega, continua a far discutere per le sue iniziative politiche. L'ultima riguarda la creazione di un anello, scelto come simbolo di appartenenza al suo movimento politico "Mondo al contrario". Si tratta di una creazione fatta ad hoc da una gioielleria di Arezzo, dal modico valore (pare una cinquantina di euro), ma ricca di significati politici, visto che ha il simbolo della Decima Mas e anche il fascio littorio. Ma non tutti possono averlo. "Per ciò che concerne la messa in lavorazione dell’anello, - dice il gioielliere che vende questo gioiello a un ex dirigente del movimento di Vannacci interessato all'articolo e lo riporta La Repubblica - mi devono dare autorizzazione i vertici del comitato, per cui la prego di rivolgersi al dottor Cristiano Romani, responsabile dell’Italia centrale del Movimento stesso".

Della compagnia dell’anello fanno parte Fabio Filomeni, presidente del comitato, Bruno Spatara (segretario), Gianluca Priolo (tesoriere) e Andrea Romiti (vicepresidente), oltre al già citato Romani. Il 23 novembre, intanto, a Marina di Grosseto è fissata la seconda assemblea nazionale del Mondo al contrario, dove da realtà culturale si sancirà il passaggio a movimento politico. Tutto questo - prosegue La Repubblica - con la benedizione di Vannacci, che sarà presente all’appuntamento; il parlamentare europeo continua a tenere i piedi in due scarpe, cioè ufficialmente garantendo lealtà alla Lega che lo ha ospitato in lista e al contempo promuovendo la sua struttura personale.