Chi è la moglie di Vannacci. Camelia Mihailescu, la romena con due lauree che ha stregato il generale e non è gelosa

Camelia Mihailescu, la romena moglie di Vannacci che parla quattro lingue. Il segreto per un legame che dura da 23 anni

Il generale Roberto Vannacci, fresco di nomina all'europarlamento nelle file della Lega, ieri ha presentato il suo movimento politico "Il mondo al contrario" e ad ascoltare la conferenza a Marina di Grosseto c'era anche sua moglie. La 50enne Camelia Mihailescu, romena. Una donna discreta, lontana dalla fama e dal clamore mediatico scatenati dall'impegno politico del marito, ma che tuttavia, ultimamente sta facendo molto parlare di sé. A molti sembra strano che, nonostante le posizioni conservatrici del generale, egli abbia comunque deciso di sposare una donna di nazionalità romena. Ma lei ha voluto spazzare via questa polemica: "Mio marito non è razzista e condivido anche le sue idee politiche".

Ma chi è Camelia Mihailescu?

Nata a Bucarest, ha conseguito due lauree presso l'Università romeno-americana di Bucarest, una in Giurisprudenza e un'altra in Psicologia e Scienze dell’Educazione. Parla fluentemente rumeno, italiano, inglese e francese. Prima di trasferirsi in Italia, ha lavorato come redattrice e capo ufficio presso la casa editrice dell’Università Nazionale di Difesa in Romania. È appassionata di cultura, libri, teatro e giardinaggio, e ha praticato sport per molti anni. La coppia, che condivide valori e passioni comuni, si impegna anche per il futuro delle due figlie, atlete di triathlon a livello agonistico. "Probabilmente andremo a Bruxelles, per il bene delle bambine, così potranno vedere il padre ogni giorno" ha spiegato Camelia, rivelando la loro volontà di bilanciare vita privata e professionale.

Il primo incontro

"Ho scoperto - ha svelato Camelia a Il Corriere della Sera - che aveva un dottorato 3 anni dopo che ci eravamo sposati". "L’ho conosciuto all’accademia militare dove lavorava in Romania. Stiamo insieme da 23 anni" ha spiegato, sottolineando come il loro legame sia cresciuto nel tempo grazie alla fiducia reciproca e alla mancanza di gelosia. Attiva sui social media, Camelia interagisce con un pubblico internazionale, esprimendosi in italiano, inglese e romeno, per sostenere le idee di Vannacci o difenderlo dalle critiche ricevute in seguito alle sue dichiarazioni pubbliche e al controverso libro che ha scritto.