Ucraina, Vannacci: "La pace giusta non è mai esistita nella storia dell'umanità"

"Meglio perseguire una pace ragionevole"



"La pace giusta non è mai esistita nella storia dell'umanità dove invece ha sempre prevalso la pace dei vincitori. Oggi, rincorrere la pace dei vincitori ci porterebbe a rischiare la Terza Guerra Mondiale e la distruzione reciproca termonucleare. Meglio quindi perseguire una pace ragionevole, consapevoli che ognuno perderà qualcosa ma sicuramente si perderà meno che continuare con questa guerra che dopo tre anni non ha conseguito alcun risultato per l'Europa e per l'Occidente. Avanti con la pace!". Con queste parole l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se Donald Trump abbia esagerato a cacciare Zelensky dalla Casa Bianca dicendogli 'Giochi con la Terza guerra mondiale, torna quando sei pronto per la pace'.



