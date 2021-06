Verona, il sindaco Sboarina passa a Fratelli d'Italia

Federico Sboarina, sindaco di Verona (molto apprezzato dai propri cittadini nei sondaggi), aderisce a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di una conferenza stampa insieme a Giorgia Meloni. "E' una scelta personale e non solo politica. Una scelta maturata nel corso dell'ultimo anno. Fratelli d’Italia è la famiglia a cui mi sento di appartenere. Aderisco a quel partito a cui mi sento da sempre di appartenere", ha detto Sboarina.



"Cosa cambia? Non cambia nulla nell'impegno per l'amministrazione della città. Tra l'altro io devo ringraziare davvero Matteo Salvini - ha sottolineato - Non c'è una volta in questi 4 anni che non abbia trovato in Salvini una persona vicina, che non mi abbia ascoltato. Da questo punto di vista nel mio rapporto con gli alleati e con la comunità non è cambiato assolutamente nulla".