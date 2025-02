"Bau bau", Montaruli (Fdi) show a Tagadà: la deputata interrompe Furfaro e abbaia in diretta

Clima infuocato negli studi di Tagadà su La7, dove Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, ha dato spettacolo in diretta. Durante un dibattito con Marco Furfaro del PD, l’ex sottosegretaria meloniana è intervenuta per difendere il giornalista di Libero, Sandro Iacometti, ma è stata immediatamente attaccata dal parlamentare dem:

“Innanzitutto mi dia del lei perché io non so chi sia. In secondo luogo, io a differenza sua ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no”, ha dichiarato Furfaro, riferendosi alla condanna definitiva per peculato che nel 2023 costrinse Montaruli alle dimissioni dal governo Meloni.