Violenza su donne, Italia in piazza. Padre di Giulia Cecchettin: "Denunciate"

Violenza su donne, il padre di Giulia Cecchettin: "Parlate, denunciate"

"Parlate, denunciate, fidatevi!": è il commento che il padre di Giulia Cecchettin ha affidato ai social, pubblicando l'immagine del fiocco rosso, simbolo della Giornata.

Violenza su donne: Meloni, 'siamo libere e nessuno può toglierci quella libertà'

"Siamo libere, e nessuno può toglierci quella libertà, nessuno può pensare che siamo nel loro possesso. Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, voglio dire alle donne italiane che non sono sole, e che quando hanno paura 1522 è il numero da chiamare, in qualsiasi momento, per avere aiuto immediato. Perché le leggi ci sono, le Istituzioni ci sono, compatte, per prevenire e combattere l'abominio della violenza contro le donne, dello stalking, del femminicidio". Così la premier Giorgia Meloni, rilanciando su Facebook il video del suo intervento di ieri davanti a Palazzo Chigi. "Grazie ai ministri e agli sportivi che ieri ci hanno aiutato a ribadire questo concetto. Dall'inizio del nostro mandato abbiamo svolto un'importante azione che riguarda gli strumenti di prevenzione e sicurezza. E non ci fermeremo", conclude la presidente del Consiglio.

Violenza su donne: Vaticano, ‘aiutare le vittime a denunciare, Chiesa educhi all’affettività’

Il Vaticano scende in campo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In particolare, il Prefetto del Dicastero Vaticano per i Laici, la Famiglia e la Vita, cardinale Kevin Farrell, sottolinea l’importanza del ruolo della Chiesa nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno. Il porporato fa esempi concreti di come la Chiesa può aiutare concretamente: “dall’offerta di alloggi sicuri per le vittime di violenza, al supporto psicologico e spirituale per aiutare le vittime stesse a superare il trauma e a denunciare gli abusi". "Un aspetto fondamentale – prosegue il card. Farrell – è inoltre l’educazione al rispetto delle donne, che si realizza a partire dalla presa di coscienza del problema anche nelle famiglie e nelle comunità cristiane. L’educazione all’affettività, all’amore, al rispetto dell’altro e in primis della sua stessa vita, tanto necessaria per prevenire la violenza sulle donne, trova nel Vangelo una radice forte e profonda". "Esorto, pertanto, le realtà ecclesiali di tutto il mondo - scrive Farrell -ad attivarsi per offrire alle famiglie, ai giovani, ai fidanzati, alle comunità, dei percorsi educativi volti a prevenire la violenza sulle donne. Si tratta di una responsabilità pastorale in cui si manifesta la vocazione della Chiesa ad essere strumento di pace”.

Violenza su donne, Mattarella: "Non bastano le indignazioni a intermittenza"

"Il numero di donne vittime di aggressioni e sopraffazioni è denuncia stessa dell'esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni anomale. A esso non possiamo limitarci a contrapporre indignazioni a intermittenza. Siamo lontani dal radicamento di quel profondo cambiamento culturale che la nostra Carta costituzionale indica". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Violenza su donne: Schlein, 'repressione non basta, serve sradicare cultura patriarcale'

"Sulla repressione stimo lavorando in Parlamento ma la repressione non basta se non si fa prevenzione e per noi significa rendere obbligatoria l'educazione al rispetto delle differenze e all'affettività già a partire dalle scuole coinvolgendo i centri antiviolenza, vuol dire mettere le risorse che mancano sulla formazione di operatrici e operatori di forze dell'ordine, giustizia, pubbliche amministrazioni, vuol dire lavorare anche sull'emancipazione economica delle donne, elemento di prevenzione imprescindibile. Quindi, reddito di libertà da rafforzare perché le donne abbiamo uno strumento per allontanarsi dai propri aggressori. Vuol dire salario minimo, lotta alla precarietà. Tutto questo è parte del lavoro culturale e politico profondo per contrastare questa mattanza quotidiana e ogni forma di violenza di genere, e per farlo dobbiamo sradicare quella cultura patriarcale che innesca quella idea violenta e criminale del diritto al possesso e al controllo sul corpo e sulla vita delle donne che non esiste". Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i cronisti al suo arrivo a Perugia.

Violenza su donne: Zuppi, ‘indignarsi non basta, non possiamo abituarci’

“Indignarsi non basta, non possiamo abituarci”. Lo sottolinea il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Amore e violenza- scrive Zuppi - non vanno d’ accordo, l’amore è dono e mai possesso dell’altro. E’ mio solo se è suo! Bisogna reagire alle tragedie come quella di Giulia e di tante altre donne la cui vita è stata spenta in modo brutale”. Da qui l’appello nella Giornata in cui l’Italia scende in piazza per Giulia e per le altre donne: “Non possiamo restare indifferenti e soprattutto non possiamo abituarci. E’ in gioco il futuro, ma anche il presente della nostra società, il nostro vivere in una trama di relazioni”.

Violenza su donne: Renzi, 'oggi più che mai facciamo sentire nostra voce'

"#25Novembre. Oggi più che mai facciamo sentire la nostra voce contro la violenza sulle donne. A cominciare dalle donne violentate in Israele dai terroristi di Hamas, dalle donne che lottano in Iran, dalle donne che sono state private della libertà in Afghanistan. Sulle tragedie di questi giorni, ho chiesto la parola mercoledì scorso in Senato perché su questi temi anche e soprattutto gli uomini devono far sentire la propria voce". Così Matteo Renzi su twitter.

Violenza su donne: La Russa, 'problema culturale che dobbiamo estirpare'

"Il femminicidio, la violenza, la sopraffazione, la mancanza di rispetto verso una donna sono un problema culturale che la nostra società ha l'obbligo di estirpare velocemente. Per farlo non sono sufficienti le giuste e importanti ricorrenze che ci ricordano il dramma che vivono molte donne, ma occorre una forte e quotidiana azione di prevenzione e contrasto. Partendo dalle istituzioni, dalle scuole e dalle famiglie dobbiamo lavorare per cambiare la mentalità di alcuni uomini. I passi in avanti che la nostra società ha fatto in questi decenni nel rapporto uomo-donna sono stati significativi ma il lungo percorso verso una vera uguaglianza e un maggiore rispetto non è ancora completato. Molto c'è ancora da fare. Impegniamoci tutti". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Violenza su donne: von der Leyen, 'cambiare mentalità anche in Ue''nostro dovere garantire protezione alle donne in tutti i Paesi europei'

''Chiediamo un profondo cambiamento di mentalità, anche in Europa''. Lo ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. ''No, non è mai giustificato picchiare una donna. No, non è mai giustificato mutilare il corpo di una ragazza. E no significa sempre no. Il nostro dovere è garantire pari protezione a tutte le donne, in tutti i paesi dell'Ue'', ha aggiunto. ''Oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - ha scritto von der Leyen in un secondo tweet -. Le donne affrontano sfide diverse nel mondo, ma lottano per gli stessi diritti. In primo luogo, il diritto a essere libere dalla violenza. Applichiamo la prima legge europea sulla lotta alla violenza contro le donne''.

Violenza donne: Metsola ricorda Giulia e migliaia altre vittime, 'dobbiamo agire'

"Giulia, Ashling, Bernice, Paulina e decine di migliaia di altre donne in Europa ed oltre". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ricorda Giulia Cecchettin e le altre vittime della violenza contro le donne. "Vittime di femminicidi, figlie, sorelle, madri - continua nel messaggio postato su X in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - possiamo e dobbiamo agire per proteggere le donne. Con determinazione, preparazione, campagne di sensibilizzazione e leggi ambiziose".