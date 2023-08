Virginia Raggi sogna le Europee: la giungla di Roma non le è bastata

Virginia Raggi sogna le elezioni europee: la giungla di Roma non le è bastata

Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, le sta provando tutte per non scomparire dalla scena politico – mediatica, ma ormai di frecce al suo arco ne sono rimaste ben poche. Intanto sullo sfondo c’è la “madre di tutte le opportunità” e cioè le elezioni Europee che si terranno a giugno del 2024. In pratica l’ultimo metrò.

Bruxelles, la capitale del Belgio e dell’Europa, promana una dolce e suadente melodia che, dai ghiacci della Finlandia e della Svezia, attraversa l’intero continente, arrivando alla assolatissima Italia per fermarsi a Roma. Qualche tempo fa si è fatto il nome di Arianna Meloni, sorella della premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida che potrebbe essere candidata capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Centro.

Ma si è fatto anche il nome di Donna Virginia Raggi con i Cinque Stelle o magari contro, con Alessandro Di Battista, se Giuseppe Conte, come in passato, le rinnoverà le sue ostilità. Anche Rocco Casalino, tempo fa, ha esternato a favore della capitale belga avendo capito di aver fatto una cappellata immane a non candidarsi alle ultime elezioni politiche nostrane.

Che ormai i Cinque Stelle siano un partito sfiatato e giunto al capolinea è cosa del tutto evidente. Beppe Grillo ha commesso molti errori in passato circondandosi di improbabili “attori in cerca d’autore” che molte volte più che risolvere i problemi dell’Italia dovevano risolvere quelli personali. Ma veniamo a Virginia Raggi che aspirerebbe al salto euro – parlamentare pur guidando una modestissima opposizione in Campidoglio, oltretutto nella solita posizione di ambiguità con il Partito Democratico del sindaco Roberto Gualtieri.