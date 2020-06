Virginia Raggi: "Zingaretti più duro con me che con i Casamonica"

"Per Zingaretti sarei una minaccia? Non so se l'abbia detto o mandato a dire, lui tendenzialmente insinua. Non si è mai scagliato con tanta veemenza contro tutta la vicenda che ha preso il nome di Mafia Capitale o contro i Casamonica". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione 'DiMartedì' in onda su La7.

"I Casamonica - prosegue - sono una famiglia criminale che ha fatto il bello e il cattivo tempo per anni finché non sono andata ad abbattere le loro villette. Una famiglia potente che purtroppo a volte lavorava con la convivenza di altri soggetti imprenditoriali e talvolta politici. Zingaretti non si è mai scagliato con tanta veemenza contro di loro o contro i Triassi, gli Spada, i Fasciani o famiglie criminali. Forse sono io più una minaccia per quei soggetti. Perché sarei una minaccia per i romani?", ha concluso Raggi.