Virus, Salvini: "L’Ue non aiuta? Allora è lecito il dubbio sulla permanenza"

Coronavirus, Salvini: se Ue non aiuta leciti dubbi permanenza

"Tre miliardi non sono neanche lontanamente sufficienti per dare fiato all'economia italiana, e l'Europa non può dire no. Se dicesse no, la domanda sul senso della permanenza in questo contesto, che punisce senza spiegazioni popoli, famiglie, cittadini, sarebbe lecita". E' quanto ha sostenuto il segretario leghista Matteo Salvini in diretta Facebook.

Coronavirus, Salvini: "Grecia ha plauso Ue, io prossima settimana a processo"

"La polizia greca, con il plauso delle istituzioni Ue, ha usato le maniere forti. Se le istituzioni greche usano mezzi anche impegnativi, se la Grecia viene applaudita quando, a pieno diritto", difende i confini nazionali, "mi domando perchè io dovrò la settimana prossima essere sottoposto a giudizio? Due pesi due misure è evidente ai vostri occhi". Così Salvini parlando della vicenda della Gregoretti e del blocco dei migranti in Grecia, sempre in diretta Facebook.

Coronavirus, Salvini: "Sospendere ogni tributo per tutto 2020"

La Lega chiede di "sospendere per tutto il 2020 il pagamento di qualsiasi tributo. E poi rateizzare". Così Matteo Salvini parlando delle misure per contenere le conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. "Poi fare una enorme informazione di comunicazione per dire che l'Italia è un Paese sano e pulito" dove venire in vacanza, ha proseguito il segretario leghista.