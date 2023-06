Visibilia, Santanchè "mollata" dalla portavoce: Nicoletta Santucci lascia

Dopo Mario Sechi con la Meloni, Santucci "molla" la Santanchè: fuggi fuggi dei comunicatori del Cdx

Dopo l'addio di Mario Sechi come capo responsabile della comunicazione a Palazzo Chigi , ora arriva un altro saluto: in concomitanza con la bufera mediatica scoppiata per l'inchiesta di "Report", la ministra del Turismo Daniela Santanchè perde la sua portavoce: Nicoletta Santucci. Anche lei, come Sechi, se ne va solo dopo tre mesi di lavoro. Il motivo? Ufficialmente per "motivi di personali". Lo rileva il quotidiano Il Foglio che ricorda un particolare: il fuggi fuggi dei comunicatori del Centrodestra non è un caso "isolato".

"La storia dei giornalisti che se ne vanno dai ministeri inizia a essere una costante su cui riflettere", sottolinea Il Foglio. "E' successo a Francesco Lollobrigida con il capo ufficio stampa, ma anche a Giuseppe Valditara con il portavoce e così come ad Adolfo Urso". Insomma, "tutti con la valigia in mano prima di Sechi e di Santucci che a quanto pare ha deciso di lasciare il ministero per una scelta di vita; ma il risultato non cambia: c’è una ministra molto strategica per Fratelli d’Italia, a Milano, in trincea", conclude il quotidiano.