Santanchè, ok all'ordine del giorno Pd. Dem attaccano: "Sfiducia di fatto"

La ministra ad Affari: "Io sfiduciata? Non diciamo cazzate"

Parere favorevole del governo su un Ordine del Giorno presentato dal Pd sulla vicenda che riguarda la ministra Santanche'. Nell'ordine del giorno si chiede di fare chiarezza sull'utilizzo della cassa Covid per i dipendenti della societa' Visibilia. Interpellata da Affaritaliani.it mentre era al Senato, alla domanda se sia stata sfiduciata dalla maggioranza (come afferma il Pd), la ministra Santanchè risponde: "Non diciamo cazzate"



Di seguito il testo dell'odg firmato dai deputati dem, Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino.