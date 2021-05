Voli di stato, Casellati si giustifica con Sala: "Non c'erano treni né aerei"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'uso dei voli di stato durante la pandemia (124 viaggi), la presidente del Senato Elisabetta Casellati, presente a Milano per la cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell'area Expo 2015, non ha risposto alle domande dei cronisti.

Durante una conversazione fuorionda con il sindaco Beppe Sala, però, si è però difesa: "2018, zero voli. 2019, zero voli", riporta la Repubblica che ha testimoniato il colloquio. I voli fatti nel 2021 per motivi istituzionali: "Tutto per arrivare a lavorare. Non c'erano treni, non c'erano aerei, questo nessuno lo dice". Sempre secondo quando ricostruito da Repubblica la presidente del Senato Casellati avrebbe utilizzato il Falcon di Stato anche per recarsi in Sardegna in pieno agosto.