26 - 27 - 28 AGOSTO PIAZZA PLEBISCITO - CEGLIE MESSAPICA

Programmando LA PIAZZA 2023

I più importanti esponenti della politica, dell'economia e della giustizia in Piazza per raccontare l'Italia al ritorno dalle vacanze (o che si accinge a ripartire dopo le vacanze)





DIALOGO SUGLI SCENARI

Il programma della prossima edizione de La Piazza verrà definito in base al suo obiettivo narrativo principale: “LA POLITICA DOPO LE FERIE"

Cosa vuol dire?

Le vacanze a fine Agosto saranno ormai concluse, i lavori parlamentari staranno per ripartire, le aziende staranno riaprendo cercando di conquistare i migliori risultati in vista della fine dell'anno. Insomma: l'Italia a fine Agosto si rimette in marcia.

Il nostro obiettivo è dunque quello di dialogare su quale autunno ci aspetta. Dagli scenari di una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione , ai temi spinosi dell PNRR, alle questioni europeee come il Mes, senza dimenticare la manovra economica d'autunno e il debito pubblico in crescita. E poi c'è il versante più strettamente politico-partitico: una maggioranza ampia che però deve fare i conti con la tenuta di Giorgia Meloni, le ambizioni di Matteo Salvini e la scomparsa di Silvio Berlusconi. Mentre le opposizioni devono riorganizzarsi e provare a trovare piattaforme comuni.

Questi sono i temi su cui, quest’anno come nelle passate edizioni, ci confronteremo insieme ai vari e importanti ospiti che si alternerano sul nostro palco. L'ambizione è di confrontarsi con i principali attori della politica, come avvenuto con grande successo nelle altre cinque precedenti edizioni, nella tradizionale cornice pugliese de LA PIAZZA di Ceglie Messapica.

VI ASPETTIAMO!

TUTTI IN PIAZZA, con affaritaliani.it